Михаил Ведерников ответил на вопрос о свалке в Плюсском районе

20:42, 07 декабря 2023, ПАИ

Житель деревни Большие Льзи Плюсского района обратился на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вопросом о скопившемся за десятилетие мусоре возле дороги.

«Годами люди скидывали сюда мусор. По обе стороны грунтовки валяется пластик, который отравляет почву, хотя летом тут очень много народу и как-то надо комплексно проблему решить, потому что очень обидно», – сказал житель деревни.

Михаил Ведерников сказал, что обязательно даст поручение убрать мусор, но подчеркнул, что сами жители и создают мусор вокруг себя.

«Было бы здорово, если бы местные жители вместе с администрацией района включились и выработали совместные пути решения проблемы, возможно – поставить камеры. Мусор, конечно, вывезут, но нет гарантий, что через месяц он снова там не появится», – заключил глава региона.

Напомним, что с начала года в Псковской области ликвидировали около 300 стихийных свалок.