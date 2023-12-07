Великолучане лишились аккаунтов на «Госуслугах» из-за мошенников

18:38, 07 декабря 2023, ПАИ

Великолучане стали жертвами злоумышленников и лишились аккаунтов на сайте госуслуг. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Мужчине и женщине из Великих Лук позвонили мошенники и представились сотрудниками оператора сотовой связи. Злоумышленники уверили потерпевших в том, что у них заканчивается пользовательский договор на обслуживание сим-карт. Для продления договора их попросили назвать код из сообщения. После этого жертвы мошенников потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

По данным фактам возбуждены уголовные дела.