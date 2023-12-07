Досуговый центр в Лядах построят к концу марта

19:30, 07 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил ситуацию с достройкой досугового центра в посёлке Ляды (Плюсский район). Во время прямой линии к главе региона обратилась местная жительница, которая отметила, что сдача центра планировалась в декабре этого года, но стройка заброшена, а материалы якобы растаскивают.

Предыдущий подрядчик был недобросовестным, на поиски нового понадобилось время, но он уже определён. Строительство досугового центра завершится к концу марта 2024 года, сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона сегодня, 7 декабря, в прямом эфире отвечает на вопросы псковичей. Это один из традиционных форматов обратной связи Михаила Ведерникова с населением.