Фасад дома на улице Юбилейной в Пскове восстановят до 17 декабря

20:49, 07 декабря 2023, ПАИ

На вопрос о том, когда восстановят аварийный участок стены на улице Юбилейной, 32 в Пскове, ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

Глава региона отметил, что было выделено 300 тысяч рублей на проект и один миллион рублей на ремонтные работы. К прямому эфиру подключился глава Пскова Борис Елкин.

«Проблемный участок в стадии устранения. Первый этап уже завершили и приступили ко второму этапу. Подрядчик обещает завершить работы до 17 декабря. Осталось восстановить саму кирпичную кладку», – рассказал он.

Михаил Ведерников также поручил главе города взять дело на контроль, чтобы люди не переживали.