Когда диабетики смогут получить тест-полоски, объяснил псковский губернатор

20:17, 07 декабря 2023, ПАИ

Пскович обратился во время прямой линии к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову из-за невозможности получить тест-полоски для диабетиков.

«Тест-полоски обязательно будут. Хочу принести извинения за такую ситуацию. Действительно, произошёл сбой. Из-за того что закупки были не очень большие, часто на эти конкурсы никто не выходил. Мы приняли системное решение: наше управление фармации переформатировали, и теперь оно будет системно заниматься закупкой лекарственных препаратов и всего необходимого», – сказал губернатор.

На данный момент конкурс уже проведён, соглашения заключены, отметил Михаил Ведерников. «В течение недели тест-полоски поступят, а остальное поступит до конца года. Всем нуждающимся будут поступать адресные звонки», – заключил он.

Напомним, что в 2023–2024 годах Псковская область получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.