Бюрократия и дефицит кадров – главные препятствия для развития, считают российские бизнесмены

19:53, 07 декабря 2023, ПАИ

Бюрократия и дефицит профессиональных кадров – главные препятствия для развития бизнеса, считают российские топ-менеджеры, как выяснилось по итогам опроса, проведённого компанией «Технологии Доверия» совместно с НАФИ, их данные приводит агентство «Интерфакс».

Согласно данным исследования, 49% опрошенных считают бюрократию главным препятствием, а 40% – дефицит профессиональных кадров.

31% респондентов препятствием назвали нехватку финансовых ресурсов, 30% – несовершенство законодательства, 25% – международные санкции.

В то же время, 72% опрошенных отметили, что текущие условия способствуют успешному развитию бизнеса в России.

50% руководителей назвали положение своих предприятий стабильным, 24% сказали, что они находятся на стадии роста или трансформации, 24% – на стадии выживания.

Тремя главными факторами успешного ведения бизнеса опрошенные назвали грамотное руководство (50%), профессиональную и ответственную команду (45%) и достаточные финансовые ресурсы (40%). Среди других факторов также прозвучали надёжные поставщики и партнёры, поддержка со стороны государства, правильные знакомства и связи, удача.