Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок

23:11, 07 декабря 2023, ПАИ

70 % россиян уверены, что нынешнему президенту РФ Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», который состоялся на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 7 декабря.

«Большинство россиян (70 %) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Сейчас очень важно восприятие политика. В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин?» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74 % опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей, и его деятельность отвечает их интересам», – отметила эксперт.

По её словам, бо́льшая часть респондентов считает, что у России светлое будущее, а у молодёжи сейчас есть много возможностей реализовать себя и добиться успехов в жизни.

Ранее сообщалось, что 78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.