Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок

70 % россиян уверены, что нынешнему президенту РФ Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», который состоялся на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 7 декабря.

Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Фото: ПАИ

«Большинство россиян (70 %) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Сейчас очень важно восприятие политика. В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин?» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74 % опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей, и его деятельность отвечает их интересам», – отметила эксперт.

По её словам, бо́льшая часть респондентов считает, что у России светлое будущее, а у молодёжи сейчас есть много возможностей реализовать себя и добиться успехов в жизни.

Ранее сообщалось, что 78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок
07 декабря 2023

78% россиян планируют принять участие в выборах президента России
07 декабря 2023

Михаил Ведерников – о Латвии: Страна, где могут депортировать пенсионера за национальность
07 декабря 2023

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл прямую линию
07 декабря 2023

Псковский ресторан входит в топ-10 самых прибыльных пиццерий России
07 декабря 2023

С бюджетным посланием к депутатам Михаил Ведерников обратится 15 декабря
07 декабря 2023

Форум, посвященный работе в системе «Госпаблики», стартовал в Псковской области
07 декабря 2023

ЕР: В текущем году планируется закончить строительство 390 зданий новых школ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...