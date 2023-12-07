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Политика

78% россиян планируют принять участие в выборах президента России

78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России в 2024 году, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», который состоялся на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 7 декабря.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента России, это высокий показатель. 84 % россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах – 92 %. 89 % россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах – 94 %. 78 % опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей – патриотический (91 %) и мотив будущего, связанный с семьёй (68 %)», – сказал Михаил Мамонов.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.

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