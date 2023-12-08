Санки, тюбинги и ледянки стали самыми популярными подарками для детей на Новый год

08:41, 08 декабря 2023, ПАИ

Куклы перед новогодним сезоном подорожали, конструкторы – подешевели, а стоимость подарочных наборов конфет не изменилась, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании АТОЛ.

В среднем набор конфет можно купить за 467 рублей, что соответствует показателям 2022 года, отметили в компании. Цена же на куклу увеличилась на 16 % – в среднем ее можно купить за 1,642 тысячи рублей. При этом стоимость конструктора и машинки на пульте управления снизилась на 9 % (до 1,566 тысячи рублей) и 25 % (до 1,274 тысячи рублей) соответственно.

Цена на раскраски практически не изменилась и составила 238 рублей. При этом спрос на раскраски в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем 2023 года вырос вдвое.

Среди самых востребованных подарков для детей оказались санки, тюбинги и ледянки. В текущем году санки можно приобрести в среднем за 1,245 тысячи рублей, «ватрушки» для катания – за 1,416 тысячи рублей, а ледянки – за 404 рубля.

Перед Новым годом также значительно выросла цена на товары ручной работы: вязаные варежки и носки – на 29 % и 27 % соответственно. Варежки в среднем россияне покупают за 605 рублей, а носки – за 449 рублей за пару, отметили в АТОЛ.