Вооруженный налет на перевозившего деньги курьера совершили в Москве
Злоумышленники совершили вооруженный налет на перевозившего деньги курьера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпрокуратуры.
Неизвестные произвели несколько выстрелов из травматического оружия в мужчину, находившегося за рулем автомобиля Mazda. Курьер пытался уехать от нападавших, но ему это не удалось. Злоумышленники украли сумки, в которых находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается. Свою машину они бросили неподалеку от места ограбления.
Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).
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