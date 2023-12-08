Вооруженный налет на перевозившего деньги курьера совершили в Москве

09:54, 08 декабря 2023, ПАИ

Злоумышленники совершили вооруженный налет на перевозившего деньги курьера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпрокуратуры.

Неизвестные произвели несколько выстрелов из травматического оружия в мужчину, находившегося за рулем автомобиля Mazda. Курьер пытался уехать от нападавших, но ему это не удалось. Злоумышленники украли сумки, в которых находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается. Свою машину они бросили неподалеку от места ограбления.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).