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Культура

Заседание попечительского совета прошло в Изборском музее

Очередное заседание попечительского совета историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» состоялось в «Изборской палате русской словесности и православной веры» 7 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Заседание попечительского совета прошло в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В заседании под председательством Михаила Маргелова приняли участие постоянные члены попечительского совета – Сергей Савин, Владислав Туманов, Александр Проханов, Александр Нотин, новые члены совета – председатель Санкт-Петербургского Морского собрания, капитан 1-го ранга Сергей Ирютин и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Псковского театра драмы имени Пушкина, театральный и кинорежиссёр, продюсер, сценарист, общественный деятель Дмитрий Месхиев, а также приглашенные участники совета – президент компании ЗАО «ЕС-лизинг», доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Информационно-аналитические системы» МИЭМНИУ ВШЭ Александр Шмид; писатель, журналист, кандидат технических наук, член Московского союза художников, директор частного учреждения культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» Владимир Потресов; депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Алексей Севастьянов; руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Михаил Маргелов, Александр Проханов и Александр Нотин принимали участие в заседании онлайн.

Директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская выступила с докладом по итогам деятельности музея-заповедника «Изборск» за 2023 год, а также представила презентацию выставочного плана на 2024 год, который утверждён Министерством культуры России. Согласно официальным данным (по числу проданных билетов) уровень посещаемости музея-заповедника в 2023 году достиг доковидного уровня – 467 726 человек, рассказала Наталия Дубровская.

На следующий год в плане значится 30 выставок – шесть крупных, пять передвижных и 19 стационарных. Особенным культурным событием станет выставка «Изборск – открытый город», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося русского археолога и историка, слависта, академика Валентина Седова.

О подготовке мероприятий к 320-летию Победы войск Петра I при Амовже и участии в выставке музея-заповедника «Изборск» «Виктории Петра I на Чудском озере» доложил председатель Санкт-Петербургского Морского собрания, капитан первого ранга Сергей Ирютин.

О создании военного музея, посвященного ратным подвигам святого благоверного великого князя Александра Невского, рассказали директор частного учреждения культуры «Музей Ледовое побоище» Владимир Потресов и президент компании ЗАО «ЕС-лизинг», доктор технических наук, профессор Александр Шмид.

Завершилось заседание совета предпоказом межрегионального выставочного проекта «Русская зима» в новом зале музея-заповедника «Изборск».

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