Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала Владимира Путина

16:30, 08 декабря 2023, ПАИ

Псковская область всегда поддерживала президента России Владимира Путина, заявил губернатор Михаил Ведерников, комментируя решение главы государства принять участие в выборах президента в 2024 году.

«Сегодня глава нашего государства Владимир Владимирович Путин объявил о своём решении принять участие в выборах президента России в 2024 году. Уверен, это решение позволит нашей стране выдержать все испытания на пути к строительству справедливого мира и продолжить уверенное развитие», – отметил Михаил Ведерников в своём видеообращении в Telegram-канале.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что Псковская область всегда поддерживала главу государства. «Мы ценим его помощь и поддержку, ценим те положительные изменения, которые произошли благодаря Владимиру Владимировичу. Уверен, что жители нашего региона, как и вся страна, поддержат его голосованием», – заключил губернатор.