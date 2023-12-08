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Политика

Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала Владимира Путина

Псковская область всегда поддерживала президента России Владимира Путина, заявил губернатор Михаил Ведерников, комментируя решение главы государства принять участие в выборах президента в 2024 году.

Михаил Ведерников: «Уверен, что жители нашего региона поддержат Владимира Путина». Фото: ПАИ

«Сегодня глава нашего государства Владимир Владимирович Путин объявил о своём решении принять участие в выборах президента России в 2024 году. Уверен, это решение позволит нашей стране выдержать все испытания на пути к строительству справедливого мира и продолжить уверенное развитие», – отметил Михаил Ведерников в своём видеообращении в Telegram-канале.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что Псковская область всегда поддерживала главу государства. «Мы ценим его помощь и поддержку, ценим те положительные изменения, которые произошли благодаря Владимиру Владимировичу. Уверен, что жители нашего региона, как и вся страна, поддержат его голосованием», – заключил губернатор.

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