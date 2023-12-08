«Псковская правда» перечислила вернувшихся в медиарейтинг персон

20:48, 08 декабря 2023, ПАИ

Некоторые известные персоны вернулись в региональный медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области в ноябре 2023 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В ноябрьский топ-30 вновь вошли врио председателя комитета по транспорту и дорожному строительству Псковской области Станислав Стармолотов (6-е место, медиаиндекс 2 072), депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов (14-е место, медиаиндекс 1 136), депутаты областного Собрания Андрей Козлов (15-е место, медиаиндекс 1 118), Антон Минаков (16-е место, медиаиндекс 920), Пётр Алексеенко (18-е место, медиаиндекс 859), Олег Брячак (19-е место, медиаиндекс 856), Андрей Маковский (21-е место, медиаиндекс 795), начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников (29-е место, медиаиндекс 485) и председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов (30-е место, медиаиндекс 484).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».