Небольшой снег прогнозируют в большинстве районов Псковской области 10 декабря
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 10 декабря. Небольшой снег ожидается ночью местами, днём – в большинстве районов, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер восточных и юго-восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -6 до -11.
Атмосферное давление ниже нормы.
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