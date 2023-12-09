Небольшой снег прогнозируют в большинстве районов Псковской области 10 декабря

18:14, 09 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 10 декабря. Небольшой снег ожидается ночью местами, днём – в большинстве районов, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер восточных и юго-восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -6 до -11.

Атмосферное давление ниже нормы.