Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Лискинском районе в Воронежской области сегодня, 9 декабря. ДТП произошло на 585-м км автодороги М-4 «Дон». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN произошло приблизительно в 18:30 по мск. Участники ДТП двигались в попутном направлении в сторону Воронежа, отмечается в сообщении.
Всего в автобусе находились 43 ребенка, а также четверо сопровождающих взрослых. Водитель автобуса и его напарник госпитализированы в больницу.
Ведётся проверка по факту ДТП.
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