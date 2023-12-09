Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем

22:49, 09 декабря 2023, ПАИ

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Лискинском районе в Воронежской области сегодня, 9 декабря. ДТП произошло на 585-м км автодороги М-4 «Дон». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN произошло приблизительно в 18:30 по мск. Участники ДТП двигались в попутном направлении в сторону Воронежа, отмечается в сообщении.

Всего в автобусе находились 43 ребенка, а также четверо сопровождающих взрослых. Водитель автобуса и его напарник госпитализированы в больницу.

Ведётся проверка по факту ДТП.