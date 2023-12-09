Великолучанин Руслан Шамилов дал интервью сразу после победы над соперником в турнире по ММА Ural FC 5

23:20, 09 декабря 2023, ПАИ

Профессиональный спортсмен Руслан Шамилов из Великих Лук одержал победу над Гамзатом Хирамагомедовым в турнире по ММА Ural FC 5 в Москве. Об этом пишет портал Luki-News и публикует эксклюзивное интервью сразу после победы.

Руслан Шамилов победил досрочно, сразив соперника техническим нокаутом, говорится в сообщении.

«Бой прошёл практически по плану. Хотя идеально по плану, думаю, практически никогда не бывает. У нас были заготовки, с чего я и начал. Всё закончилось быстрее, наверное, чем я ожидал. Мы с тренерами довольны. Не на 100 %, но довольны. Есть над чем работать», – сказал боец.

Также спортсмен отметил, что сейчас займётся реабилитацией травмированного колена.

По словам боксёра, поддержать его в турнире приехало более 30 земляков, а в общей сумме – порядка 50 болельщиков из разных городов России.