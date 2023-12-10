Улицы Великих Лук круглосуточно очищают от снега
Круглосуточная уборка снега продолжается в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
Для очистки улиц по максимуму используются возможности автопарка «Спецавтохозяйства». Во всех районах города проводят разметание проезжей части, очищают тротуары, автобусные остановки, заездные и парковочные карманы.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в большинстве районов Псковской области прогнозируется небольшой снег.
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