Улицы Великих Лук круглосуточно очищают от снега

09:14, 10 декабря 2023, ПАИ

Круглосуточная уборка снега продолжается в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук







Для очистки улиц по максимуму используются возможности автопарка «Спецавтохозяйства». Во всех районах города проводят разметание проезжей части, очищают тротуары, автобусные остановки, заездные и парковочные карманы.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в большинстве районов Псковской области прогнозируется небольшой снег.