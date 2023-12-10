На 80% внедрён дизайн-код в Порхове

11:00, 10 декабря 2023, ПАИ

Дизайн код удалось внедрить в Порхове на 80 %. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Заместитель главы администрации городского поселения Александр Телегин рассказал, что летом были проведены публичные слушания по вопросу внедрения в городе дизайн-кода.

Он сообщил, что на данный момент 80 % вывесок в Порхове прошли проверку.

«Центр города отработан весь, в администрацию городского поселения всего поступило 33 заявления на согласование новых дизайнов вывесок. Уже можно видеть новые вывески, например на здании агентства недвижимости, офисов интернет-магазинов и другие. Вывески светятся, их хорошо видно, выглядят красиво и эстетично и полностью соответствуют новым стандартам. А наш город в целом выглядит гораздо привлекательнее и ухоженнее», – отметил Александр Телегин.