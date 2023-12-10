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Спорт

Лыжную трассу проложили в Себеже

Лыжную трассу приготовил коллектив детско-юношеского клуба физической подготовки (ДЮКФП) в Себеже. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Лыжную трассу проложили в Себеже. Фото: районная газета «Призыв»

«С зимой наступает время для зимних видов спорта, включая лыжные гонки. Подготовка лыжной трассы на стадионе становится важным мероприятием. Для любителей лыжного спорта подготовленная лыжная трасса создаёт возможность для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе», – сообщают педагоги ДЮКФП.

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