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Общество

Российские туристы чаще всего выбирают Италию из стран Европы для новогоднего отпуска

Европа остаётся востребованным направлением у российских туристов для новогодних праздников, наиболее популярными странами являются Италия и Франция, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что попасть в Европу до сих пор непросто. В шенгенских визах отказывают даже с хорошими документами, единственный прямой перелёт на континент выполняет в Белград Air Serbia, а цены очень высокие. Однако туристы до сих пор продолжают запрашивать Италию, Францию, Испанию, Португалию. Директор по связям с общественностью Дарья Домостроева уточнила, что лучше всего продаётся итальянская классика Рим – Венеция или Рим – Милан. Отмечать Новый год туристы также поедут в Швецию, Финляндию, Венгрию, Грецию.

Ранее были названы самые дешёвые направления для новогодних поездок россиян.

Напомним, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых, в то время как цены в российских отелях в этом году выросли на 8–14%. Кроме того, эксперт рассказала о новых видах туризма в России.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу.

Сообщалось также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.

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