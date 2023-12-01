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Общество

Названы самые дешёвые направления для новогодних поездок россиян

Индия, Бахрейн и Абхазия стали самыми дешёвыми направлениями для путешествий на Новый год, сообщает «Газета.Ru».

Названы самые дешёвые направления для новогодних поездок россиян. Фото: ПАИ

Выяснилось, что средняя цена за ночь в индийском отеле составит 5,4 тысячи рублей, в Бахрейне – 5,5 тысячи рублей, а в Абхазии – 5,8 тысячи рублей. В пятёрку лидеров попали также Казахстан (7,1 тысячи рублей) и Лаос (7,6 тысячи рублей).

Из российских регионов самым доступным для проживания стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя цена номера в отеле составит три тысячи рублей. Дёшево поселиться можно также в Республике Коми (3,3 тысячи рублей), Республике Калмыкия (4 тысячи рублей), Оренбургской области (4,1 тысячи рублей) и Республике Марий Эл (4,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Псковской области в зимний сезон ждут более 90 тысяч туристов.

Также выяснилось, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз, а по динамике востребованности путешествий Псков оказался на второй позиции в рейтинге.

Кроме того, 84 псковских экскурсовода прошли обязательную аттестацию.

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