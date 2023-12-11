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Экономика

Оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%

Оптовые котировки бензина за последний месяц упали на 14-15%, пишет «Коммерсантъ».

Оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%. Фото: ПАИ

Цены на бензин вернулись на уровень начала 2023 года из-за сезонного сокращения спроса, высоких объемов производства, а также в результате осеннего эмбарго.

Однако стоимость зимнего дизельного топлива осталась высокой. Участники рынка связывают это со спросом со стороны крупных потребителей.

Отмечается, что цены стабилизировались до весны.

При этом цены оптовых партий бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) уверенно снижаются с середины ноября.

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