Росгвардейцы изъяли у псковичей 19 единиц гражданского оружия

10:53, 11 декабря 2023, ПАИ

С 4 по 10 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили семь административных правонарушений, изъяли 19 единиц оружия и 10 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.