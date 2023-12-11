Псковское агентство информации объявляет о старте премии «Народное признание 2023»

13:17, 11 декабря 2023, ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о начале в Псковской области Первой общественной премии «Народное признание 2023».

Премия «Народное признание» пройдет в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области. Премия является высшей общественной наградой региона за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей области, за вклад в развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности и творчества.

В этот раз в премии 14 номинаций.

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать бизнес-проекты и компании, заявившие о себе на псковском рынке в 2023 году;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Бизнесмен года» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе;

«Экомышление» - номинация для проектов, акций, инициатив, направленных на улучшение и сохранение экологии Псковской области.

Кроме того, организаторы приняли решение о добавлении еще двух номинаций.

«Паблик для народа» – номинация для работающих в социальных сетях групп и аккаунтов государственных или муниципальных учреждений, предприятий, направленные на оперативную двустороннюю связь с жителями Псковской области.

«Проект года» - реализованное мероприятие или событие на территории Псковской области в рамках одного из национальных проектов, имевшее позитивный резонанс и получившее высокую оценку жителей региона.

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов.

На первом этапе – прием заявок в номинации через специальную форму на сайте премии. Выдвижение начнется сегодня, 11 декабря

В этот раз после приема заявок эксперты в каждой из номинаций оставят не более 10 претендентов. Отбирать заявки в каждой номинации будут по пять экспертов. Список экспертов Псковское агентство информации опубликует в день окончания этапа выдвижения, 25 декабря.

Затем, с 28 декабря, начинается первый тур народного голосования, он также пройдет на сайте премии и продлится до 31 января. По итогам первого тура тройка лидеров в каждой номинации переходит во второй тур народного голосования, который стартует 1 февраля и завершится 23 февраля.

По итогам второго тура голосует жюри премии. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций.

Церемония вручения премии запланирована на конец февраля.

Официальная страница премии - informpskov.ru/np2023.

Здесь можно ознакомиться с новостями о предыдущей, 13-й премии «Народное признание».