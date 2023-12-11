Наказы прошлых лет и новые предложения рассмотрела согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области

14:55, 11 декабря 2023, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов прошло первое заседание согласительной комиссии. Депутаты всех фракций и представители правительства под сопредседательством вице-спикера Александра Братчикова и первого заместителя губернатора Веры Емельяновой обсудили предложения по предмету второго чтения проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период. В работе согласительной комиссии также приняли участие представители счётной палаты, областной прокуратуры, правового управления Собрания, руководители профильных исполнительных органов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Согласительная комиссия – важный инструмент, который позволяет проводить согласование поправок к бюджету. Мы вовлекаем в бюджетный процесс депутатов от всех политических партий. Задача – сгладить все острые углы, чтобы бюджет работал максимально эффективно», – обозначил главную цель Александр Братчиков.

Прежде чем перейти к расходным статьям нового бюджета, члены согласительной комиссии вернулись к финансово затратным наказам избирателей прошлых лет, исполнение которых в условиях бюджетного дефицита растянулось на длительный период.

Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в Гдове началось, и в 2024 году объект должен быть сдан. Привлечь федеральные средства на строительство отдельных пожарных постов в деревнях Славковичи Порховского района и Лавры Печорского района не удалось, поэтому вопрос поэтапно будет решаться своими силами – в следующем году областной бюджет выделяет 64,6 млн рублей.

В Печорской районной больнице, необходимость реконструкции которой обсуждалась на прошлогодней согласительной комиссии, начались демонтажные работы. В Кузнецовской школе в Себежском районе активно идёт возведение пристройки с дополнительными учебными классами и современным пищеблоком – помещение школьники смогут оценить к новому учебному году.

Пока нет заметных подвижек с открытием в Пскове медицинского вытрезвителя. Как пояснила Вера Емельянова, дело не столько в финансировании, сколько в правовой неурегулированности принудительного содержания лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. «Правовые аспекты действительно существуют, но потребность в таком учреждении есть, поэтому вопрос с контроля комитета не снимается», – сформулировал протокольное решение Александр Братчиков, отметив, что в целом благодаря конструктивному взаимодействию депутатского корпуса и правительства подавляющее большинство наказов уже исполнены либо находятся в стадии исполнения.

Отработана и значительная часть прошлогодних поручений согласительной комиссии, которые были отражены в принятом вместе с бюджетом постановлении Собрания. Проиндексированы базовые бюджетные расходы муниципалитетов на оплату уличного освещения, подготовлена и направлена на согласование в Минсельхоз документация на строительство очистных сооружений в деревне Суханово Великолукского района, к окончанию подходит разработка механизма дополнительного финансирования внеурочной деятельности в образовательных организациях.

Говоря об организации продажи лекарств через фельдшерско-акушерские пункты, Вера Емельянова признала, что в прошлом году эта тема была «чувствительной и резонансной», но сегодня все ФАПы имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и необходимое оборудование. Тем не менее первый вице-губернатор заверила, что «точка не поставлена» –продолжится подключение пунктов к интернету и привлечение недостающих фельдшеров в ФАПы.

Вице-спикер Александр Братчиков поблагодарил коллег за реализацию «полностью социального проекта» – продажа лекарств через ФАП не приносит аптечным пунктам коммерческой выгоды и финансируется исключительно за счёт бюджета.

Ежегодными вопросами повестки заседаний согласительной комиссии являются лекарственное обеспечение и покупка квартир для детей-сирот. Федеральное финансирование не покрывает полный объём расходов по этим статьям – чтобы закрыть вопрос по детям-сиротам, региону нужно 3 млрд рублей, и приблизительно в такую же сумму оцениваются ежегодные затраты на лекарственное обеспечение. Вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала, что в рамках областных возможностей по поручению губернатора финансирование этих статей будет увеличено. В таблице поправок ко второму чтению к уже предусмотренному миллиарду добавятся дополнительные 200 млн рублей на лекарства и 86 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот, что составит 20-процентное увеличение в сравнении с текущим годом.

Также члены согласительной комиссии рассмотрели инициативы депутатов об увеличении расходов по ряду статей. Так, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский предложил дополнительно выделить 10 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям. Вера Емельянова подтвердила важность задачи по улучшению демографии в регионе и сообщила, что ко второму чтению готовится поправка об увеличении этих расходов на 30 млн рублей – такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников.

Предложение лидера фракции ЛДПР Антона Минакова о продолжении реализации программы по покупке жилья для сотрудников системы здравоохранения также нашло поддержку коллег – региональный социальный пакет мер поддержки медиков в следующем году увеличен до 108 млн рублей, из которых 37,6 млн направляются на решение жилищного вопроса.

Кроме того, на первом заседании члены согласительной комиссии рассмотрели замечания счётной палаты к проекту бюджета. Вице-губернатор Татьяна Баринова признала, что выполнить требование соглашений с Министерством финансов о предельном размере государственного долга регион не сможет – для этого области придётся сократить свои расходы на 10 млрд рублей, что нереалистично. По словам финансиста, на уровне федерального правительства сейчас обсуждаются «послабления для регионов». Остальные замечания счётной палаты, как заверила вице-губернатор, будут устранены в полном объёме.

На следующем заседании согласительная комиссия рассмотрит все поправки к бюджету, внесённые губернатором Михаилом Ведерниковым, в том числе с учётом поступивших предложений депутатов.