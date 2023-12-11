Потепление прогнозируют в Псковской области 12 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Прогнозируются осадки в виде снега, днём – мокрого снега.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура по Псковской области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от -4 до +1.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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