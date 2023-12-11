Потепление прогнозируют в Псковской области 12 декабря

16:03, 11 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Прогнозируются осадки в виде снега, днём – мокрого снега.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от -4 до +1.

Атмосферное давление будет ниже нормы.