Жительница Красногородска поблагодарила Михаила Ведерникова за прямую линию

15:43, 11 декабря 2023, ПАИ

Жительница Красногородска поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за проведение прямой линии с жителями региона, сообщает районная газета «Заря».

В эфире прозвучал вопрос жительницы Красногородска, матери-одиночки Марии Богдановой, который касался организации подвоза школьников к месту учёбы из отдалённых районов посёлка. Сейчас такой подвоз осуществляется только для детей, проживающих в деревнях.

«Я очень рада, что мой вопрос прозвучал в прямом эфире, для меня это очень важно. Разговор прошёл хорошо, всё детально объяснили. Спасибо большое Михаилу Юрьевичу за ответ и его работу. Я только за, чтобы проводились прямые линии с нашим местным правительством», – сказала Мария Богданова.

Напомним, что Михаил Ведерников поручил врио председателя регионального комитета по транспорту Станиславу Стармолотову и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову взять вопрос жительницы Красногородска на контроль и решить его в ближайшее время.

Прямая линия губернатора с жителями региона состоялась 7 декабря. На нее поступило более двух тысяч вопросов. В прямом эфире, который продолжался 1,5 часа, Михаил Ведерников ответил более чем на тридцать вопросов.