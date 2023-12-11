Анна Пересильд рассказала о реакции матери на сцену её изнасилования в сериале «Слово пацана»

16:20, 11 декабря 2023, ПАИ

Актриса Анна Пересильд рассказала о реакции матери на сцену изнасилования в сериале «Слово пацана» (18+). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление актрисы в эфире одной из социальных сетей.

Анна Пересильд исполнила роль Айгуль в сериале «Слово пацана». Актриса рассказала, что при просмотре пятой серии, где девочку по сюжету похищают, а затем она становится жертвой изнасилования, её мать Юлия Пересильд не смогла сдержать эмоции и разрыдалась.

«Мама плакала в голос. Не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими. Я даже испугалась», – поделилась юная актриса.

Кинокритики и многие зрители, которые ранее скептически относились к игре Анны Пересильд, отметили, что актриса достойно справилась с ролью. Анна Пересильд также отметила, что при просмотре сама не смогла сдержать слез: по её словам, после серии остаётся неприятный осадок.