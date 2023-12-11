Родители школьников из Псковского района добились увеличения срока для издевавшейся над детьми учительницы

16:25, 11 декабря 2023, ПАИ

Родители школьников из Псковского района добились увеличения срока для экс-учителя их детей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Псковским районным судом Псковской области в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело и апелляционные жалобы законных представителей несовершеннолетних потерпевших на приговор мирового судьи судебного участка № 24 Псковского района Псковской области в отношении педагога одной из школ Псковского района.

Учитель признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в том числе педагогическим работником или другим работником образовательной организации), и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), с назначением наказания в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы.

Установлено, что в 2021–2022 учебном году учитель во время школьных уроков применяла недопустимые методы воспитания по отношению к шести ученикам начальных классов. В результате указанных противоправных действий у двух детей наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью.



В результате суд усилил назначенное основное наказание и на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначил дополнительное наказание.



На основании ч. 2 и ч. 4 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно педагогу назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2,5 года.

