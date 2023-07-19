Учителю в Псковской области назначили срок за ненадлежащее воспитание школьников

22:09, 19 июля 2023, ПАИ

В Псковской области учительница начальных классов признана виновной в ненадлежащем воспитании учеников, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении учителя начальных классов одного из образовательных учреждений области.

Она признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что в 2021–2022 учебном году подсудимая во время школьных уроков применяла недопустимые методы воспитания по отношению к шести ученикам начальных классов. В результате указанных противоправных действий у двух детей наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью.

После предъявления обвинения на основании собранных следствием доказательств, учительница полностью признала свою вину.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее ПАИ писало о том, что учителя гимназии в Пскове уволили за издевательства над детьми.