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Общество

Более четырёх тысяч программ доступно псковским детям в навигаторе допобразования

Дети в Псковской области могут получить дополнительное образование. Для этого в регионе создан специальный навигатор, в котором на данный момент имеется 4 015 программ. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как дети в Псковской области могут получить дополнительное образование, рассказала Татьяна Лозницкая. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Из всего этого перечня родителям предлагается отфильтровать те программы, которые нужны для образовательной траектории ребёнка. По сути, соцзаказ в дополнительном образовании – это предоставление возможности ребёнку и родителю расставить приоритеты, выбрать то, что необходимо», – отметила Татьяна Лозницкая.

В Псковской области, по её словам, на данный момент 52 685 детей, которые с помощью навигатора выбирают доступные программы дополнительного образования.

Фото: скриншот с сайта навигатора дополнительного образования Псковской области

«Предполагается выдача сертификатов, которые не являются материальными. Этот сертификат будет предполагать количество часов дополнительного образования по выбранному направлению», – подчеркнула заместитель председателя профильного комитета.

Востребованные направления связаны с химией, биологией, естественными и техническими науками, углублённым изучением иностранных языков, заметила Татьяна Лозницкая.

Воспользоваться навигатором, по её словам, могут дети от шести до 18 лет.

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Более четырёх тысяч программ доступно псковским детям в навигаторе допобразования

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