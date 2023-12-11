Более четырёх тысяч программ доступно псковским детям в навигаторе допобразования

17:25, 11 декабря 2023, ПАИ

Дети в Псковской области могут получить дополнительное образование. Для этого в регионе создан специальный навигатор, в котором на данный момент имеется 4 015 программ. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Из всего этого перечня родителям предлагается отфильтровать те программы, которые нужны для образовательной траектории ребёнка. По сути, соцзаказ в дополнительном образовании – это предоставление возможности ребёнку и родителю расставить приоритеты, выбрать то, что необходимо», – отметила Татьяна Лозницкая.

В Псковской области, по её словам, на данный момент 52 685 детей, которые с помощью навигатора выбирают доступные программы дополнительного образования.

«Предполагается выдача сертификатов, которые не являются материальными. Этот сертификат будет предполагать количество часов дополнительного образования по выбранному направлению», – подчеркнула заместитель председателя профильного комитета.

Востребованные направления связаны с химией, биологией, естественными и техническими науками, углублённым изучением иностранных языков, заметила Татьяна Лозницкая.

Воспользоваться навигатором, по её словам, могут дети от шести до 18 лет.