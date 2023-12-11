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Происшествия

Псевдоработница коммунальной службы украла сбережения у псковской пенсионерки

В Пскове неизвестная женщина под видом работницы одной из коммунальных служб украла деньги у пенсионерки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псевдоработница коммунальной службы украла сбережения у псковской пенсионерки. Фото: ПАИ

По версии следствия, днём 8 декабря в квартиру дома на улице Коммунальной в Пскове к 84-летней пенсионерке, которая проживает одна, зашла неизвестная женщина. На вид ей было 25-30 лет, она была среднего роста, одета в тёмную одежду, на лице у неё была надета медицинская маска.

Злоумышленница заявила, что пришла, якобы, проверить состояние счётчиков на воду, а в итоге украла у ничего не подозревавшей хозяйки квартиры 75 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу сбережений, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

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