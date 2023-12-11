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Общество

Новогодний «Запорожец» появился в Пскове

Новогодний «Запорожец» появился на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Новогодний «Запорожец» появился в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Арт-объект представляет собой перекрашенный в красный цвет автомобиль «Запорожец», на крыше которого размещены подарки.

Инсталляция уже пользуется популярностью у жителей и гостей Пскова – они фотографируются на фоне новогоднего «Запорожца».

Отметим, что совершить фотопрогулку по предновогоднему Пскову можно в фоторепортаже ПАИ здесь.

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