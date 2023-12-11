Новогодний «Запорожец» появился в Пскове
Новогодний «Запорожец» появился на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Арт-объект представляет собой перекрашенный в красный цвет автомобиль «Запорожец», на крыше которого размещены подарки.
Инсталляция уже пользуется популярностью у жителей и гостей Пскова – они фотографируются на фоне новогоднего «Запорожца».
Отметим, что совершить фотопрогулку по предновогоднему Пскову можно в фоторепортаже ПАИ здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2023
Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах
11 декабря 2023
Глава Лядской волости поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве досугового центра