Новогодний «Запорожец» появился в Пскове

18:22, 11 декабря 2023, ПАИ

Новогодний «Запорожец» появился на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Арт-объект представляет собой перекрашенный в красный цвет автомобиль «Запорожец», на крыше которого размещены подарки.

Инсталляция уже пользуется популярностью у жителей и гостей Пскова – они фотографируются на фоне новогоднего «Запорожца».

Отметим, что совершить фотопрогулку по предновогоднему Пскову можно в фоторепортаже ПАИ здесь.