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Общество

Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»

Актриса Юлия Пересильд и актёр Иван Янковский стали победителями 16-й премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинациях «Лучшая роль театральной актрисы в кино» и «Лучшая роль театрального актёра в кино», сообщает РИА Новости.

Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала». Фото: ПАИ

Церемония награждения проходит в Москве в театре имени Евгения Вахтангова.

Пересильд была отмечена премией за роль в фильме «Вызов», а Янковский – за игру в сериале «Фишер».

«Спасибо за то, что верите мне, верите в меня, а я пробую возвращать вам это доверие и любовь в своих ролях», – сказала Пересильд в ходе награждения.

Отмечается, что «Звезда театрала» – это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Юлия Пересильд – российская актриса, уроженка Пскова, снявшаяся в фильме «Вызов», который стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.

Ранее сообщалось, что дочь Юлии Пересильд обогнала мать по популярности в поисковике «Яндекса». Анна Пересильд также рассказала о реакции матери на сцену её изнасилования в сериале «Слово пацана».

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