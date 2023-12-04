Дочь Юлии Пересильд обогнала мать по популярности в поисковике Яндекса

17:29, 04 декабря 2023, ПАИ

Дочь Юлии Пересильд Анна Пересильд, снявшаяся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» обогнала свою мать по количеству поисковых запросов, следует из данных сервиса подбора слов «Яндекса».

За последний месяц сервис насчитал 420 тысяч запросов с именем Анны Пересильд. Тогда как количество запросов со звездной мамой молодой актрисы составило чуть меньше 220 тысяч.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) режиссера Жоры Крыжовникова маркирован возрастным ограничением 18+. Он повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х годов. Герои сериала организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки. В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и другие. Анна Пересильд исполнила в нём роль пионерки по имени Айгуль.

Юлия Пересильд – российская актриса, уроженка Пскова, снявшаяся в фильме «Вызов», который стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.