Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Дочь Юлии Пересильд обогнала мать по популярности в поисковике Яндекса

Дочь Юлии Пересильд Анна Пересильд, снявшаяся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» обогнала свою мать по количеству поисковых запросов, следует из данных сервиса подбора слов «Яндекса».

Фото: ПАИ

За последний месяц сервис насчитал 420 тысяч запросов с именем Анны Пересильд. Тогда как количество запросов со звездной мамой молодой актрисы составило чуть меньше 220 тысяч.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) режиссера Жоры Крыжовникова маркирован возрастным ограничением 18+. Он повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х годов. Герои сериала организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки. В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и другие. Анна Пересильд исполнила в нём роль пионерки по имени Айгуль.

Юлия Пересильд – российская актриса, уроженка Пскова, снявшаяся в фильме «Вызов», который стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 декабря 2023

Выставка с ностальгией: каким был Новый год 50 лет назад, покажут псковичам
04 декабря 2023

Дочь Юлии Пересильд обогнала мать по популярности в поисковике Яндекса
04 декабря 2023

Итоги областного конкурса юных пианистов подвели в Пскове
04 декабря 2023

Гид по выставке «Россия»: как попасть на стенд Псковской области в девять шагов 
04 декабря 2023

Пазл «Флаг Псковской области» собирают на выставке «Россия» в Москве
03 декабря 2023

Декабрьские внутримузейные чтения прошли в Пушкинском заповеднике
02 декабря 2023

Финал конкурса «Чернильница» пройдёт в Пскове
02 декабря 2023

Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...