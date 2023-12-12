Девять псковичей спасено от пожара в многоквартирном доме в Пскове

09:50, 12 декабря 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки. Один из них произошёл в Пскове на улице Генерала Маргелова. Об этом пишет «ПАИ. Псковская сводка».

11 декабря в 05:04 в Пскове на улице Генерала Маргелова в многоквартирном жилом доме в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже одна из комнат выгорела изнутри по всей площади. Огнём повреждён коридор и жилая комната. Квартира закопчена. Пожарным удалось её спасти. Эвакуировано девять человек (из них двое детей).

В 07:45 в Себеже на улице Марго в жилом доме прозошло горение сажи в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасён жилой дом.

В 16:47 в Псковском районе, в деревне Солоново, в двухэтажном жилом доме выгорел второй этаж и деревянные перекрытия кровли. Пристройка размером 3 х 5 метров выгорела изнутри, сгорела кровля. Первый этаж дома закопчён. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

В 18:14 в Гдовском районе, в деревне Спицино, в хозяйственной постройке огнём уничтожена кровля, помещение закопчено изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасена хозяйственная постройка.