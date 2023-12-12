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Общество

Движение некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области

Движение некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области 22 декабря. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отменяются поезда № 6721/6722 на участке Дно – Псков и № 6724/6723 на участке Псков – Дно.

Кроме того, изменится расписание движения следующих поездов:

Поезда № 6721/6722: Великие Луки отправление в 08:55, Воробецкая 09:03, Гущино 09:11, Новосокольники 09:22–09:25, Шубино 09:36, Киселевичи 09:47, Самолуково 10:02, Стримовичи 10:10, Локня 10:18–10:20, Загоскино 10:33, Сущево 10:42–10:44, Лозовицы 10:56, Ашево 11:03, Чихачево 11:12–11:14, Плотовец 11:23, Судома 11:30, Дедовичи  11:39 –11:47, Вязье 12:04, Дно прибытие в 12:15.

Поезда № 6516: до Самолуково согласно расписанию, Самолуково 09:42–09:44, Стримовичи 10:00–10:19, далее согласно расписанию.

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