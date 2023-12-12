Сроки поставок импортных автозапчастей в России увеличились до полутора лет
Сроки поставок импортных автозапчастей в России увеличились. По оценкам экспертов, время ожидания нужных деталей из-за санкций может достигать полутора лет, пишут «Известия».
В одной из известных российский страховых компаний рассказали, что доставку бачка для заливки AdBlue для «Мерседеса» заказчику пришлось ждать 18 месяцев, а колесный диск для этой же торговой марки машины привезли через 16 месяцев.
По оценкам экспертов, дольше всего россиянам приходится ждать детали японских и корейских автомобилей. Среди них: Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai. В среднем их доставка занимает шесть месяцев, однако иногда это время увеличивается до полутора лет.
Некоторые клиенты, знакомясь с ситуацией, соглашаются на увеличение сроков ремонта или применение ранее использованных запчастей.
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