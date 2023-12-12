Эксперты оценили долю теневой аренды жилья в России

17:01, 12 декабря 2023, ПАИ

Эксперты оценили долю теневой аренды жилья в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

32 % россиян уплачивают налоги от сдачи жилья в краткосрочную аренду (без учёта НДФЛ), отмечают аналитики.

При этом общие поступления от налогов с посуточной аренды за 2023 год эксперты оценили в 4,4 млрд рублей, а суммарные доходы рантье в этом сегменте составили 231,2 млрд рублей.

Сдают жильё с заключением договора 42 % респондентов. При этом 65 % признались, что снимали жильё без договора. Чаще всего заключают договоры и уплачивают налоги владельцы апартаментов, рантье с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей, а также те, кто сдаёт несколько жилых помещений.

По данным исследования, большинство арендодателей сдают жильё в краткосрочную аренду как физические лица. Каждый пятый арендодатель зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход, каждый десятый находится в статусе индивидуального предпринимателя. Статус юридического лица встречается лишь в 2 % случаев.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2023 года. Изучались данные платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды. Аналитики также провели онлайн-интервью среди 2000 арендаторов и арендодателей по всей России.