Эксперты оценили долю теневой аренды жилья в России
Эксперты оценили долю теневой аренды жилья в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
32 % россиян уплачивают налоги от сдачи жилья в краткосрочную аренду (без учёта НДФЛ), отмечают аналитики.
При этом общие поступления от налогов с посуточной аренды за 2023 год эксперты оценили в 4,4 млрд рублей, а суммарные доходы рантье в этом сегменте составили 231,2 млрд рублей.
Сдают жильё с заключением договора 42 % респондентов. При этом 65 % признались, что снимали жильё без договора. Чаще всего заключают договоры и уплачивают налоги владельцы апартаментов, рантье с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей, а также те, кто сдаёт несколько жилых помещений.
По данным исследования, большинство арендодателей сдают жильё в краткосрочную аренду как физические лица. Каждый пятый арендодатель зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход, каждый десятый находится в статусе индивидуального предпринимателя. Статус юридического лица встречается лишь в 2 % случаев.
Исследование проводилось в сентябре-октябре 2023 года. Изучались данные платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды. Аналитики также провели онлайн-интервью среди 2000 арендаторов и арендодателей по всей России.
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