Центр культурного развития в Острове готовится к открытию

12:18, 12 декабря 2023, ПАИ

Центр культурного развития в Острове планируется открыть на следующей неделе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров. Строительство завершается на территории бывшего стадиона в Острове-2.



Фото: Администрация Островского района



Фото: Администрация Островского района



Фото: Администрация Островского района





Он уточнил, что сейчас рабочие вносят последние штрихи и заканчивают уборку мусора.

По своей сути это центр дополнительного образования. Там расположится большой актовый зал, кабинеты для кружковой деятельности, большое фойе для мероприятий, гримерная и, может быть, спортивные секции. Это большой современный центр для времяпровождения школьников.

Он добавил, что новый центр позволит снять нагрузку с Центра культуры «Юбилейный», где сейчас находятся кружки, кинотеатр, центр волонтерства и добровольчества.

Общая стоимость строительства нового центра составила более 140 млн рублей. Центр создается в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным.