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Общество

Память погибших при защите Отечества земляков почтили в Псковской области

В Псковской области отмечают региональную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Она учреждена 18 сентября по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В этот день вспоминают уроженцев и жителей региона, в том числе военнослужащих, проходивших службу на территории Псковской области, погибших при защите интересов Российской Федерации.

У нового мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» состоялось торжественно-памятное мероприятие. В знак глубокого уважения и вечной памяти цветы к подножию монумента возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов и врио командира 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Дмитрий Васильев.

Заупокойную литию по павшим воинам совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Память защитников Отечества почтили минутой молчания под звуки метронома.

В торжественной церемонии также приняли участие сенаторы РФ от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, депутат Государственной Думы Александр Козловский, представители силовых структур и правоохранительных органов, Псковской общественной организации ветеранов специальной военной операции, патриотических и молодёжных движений, кадеты и жители города. Группа почётного караула 76-й десантно-штурмовой дивизии возложила к подножию мемориального комплекса защитникам Отечества гирлянды воинской славы.

«445 лет назад, 18 сентября 1581 года, псковичи героически отразили штурм войск Стефана Батория, спасли город и определили исход Ливонской войны. Этот подвиг стал символом храбрости и несгибаемой воли наших земляков, которые веками стояли на страже рубежей Родины. Мы всегда будем помнить и чтить защитников всех поколений, до конца выполнивших свой долг перед Отечеством. Их мужество, верность присяге и самоотверженность навсегда вписаны в ратную историю нашей земли», – ранее отметил глава региона в обращении к жителям Псковской области в мессенджере МАХ.

Напомним, открытие мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» состоялось 17 июня. Участие в церемонии принял полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Концепцию разработал скульптор Денис Стритович, автор мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе и мемориального комплекса на территории погоста Выбуты. Скульптурная группа включает фигуру солдата высотой 2,5 м, элементы экипировки и вооружения, созданные из бронзы, художественные панно. По замыслу автора, Герой СВО спускается к посетителям мемориала. Образ воина является собирательным.

К памятной и скорбной для жителей региона дате приурочено множество торжественных и культурных мероприятий, которые проходят во всех муниципалитетах. В образовательных учреждениях проводят уроки мужества и диалоги с героями, лекции, патриотические часы и просветительские беседы. Кроме того, организованы тематические выставки, показы фильмов, культурно-патриотические акции.

В этот день в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на историко-краеведческой конференции «Партизанский край» с докладами выступят краеведы, писатели, представители ветеранских организаций, поисковики, педагоги и библиотекари из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Псковской и Ленинградской областей.

Торжественные церемонии проходят в этот день и на других воинских захоронениях Псковской области.

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