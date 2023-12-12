В Совфеде заявили о возможном снижении цен на яйца к весне

17:35, 12 декабря 2023, ПАИ

О возможном снижении цен на яйца в России рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Об этом пишет «Парламентская газета».

Цены на яйца могут упасть уже весной, считает Сергей Митин. Это произойдёт при условии, что разработанный Правительством РФ комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать.

Подорожание яиц вызвано ростом цен на переменные затраты: растут расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату, транспортировку. Для решения этой проблемы нужно отрегулировать рынок, отметили в Совете Федерации.

Развитие технологий, рост производительности труда и повышение общей эффективности поспособствуют снижению затрат производителей и повлияют на итоговую стоимость яиц.

Ранее сообщалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.