Новогоднюю ёлку устанавливают в Гдове
Новогоднюю ёлку устанавливают в Гдове, сообщает районная газета «Гдовская заря».
Ёлку устанавливают на главной городской площади. Новогоднее дерево срубили в деревне Хохлово Дедовичского района.
Скоро ёлку украсят яркими лампочками, отметили в газете.
Ранее сообщалось, что городскую ёлку устанавливают в Великих Луках. Кроме того, в субботу, 2 декабря, ёлку установили в Пскове.
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