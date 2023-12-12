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Политика

Три оппозиционные партии в Псковском областном Собрании подтвердили намерение поддержать проект бюджета

Три оппозиционные партии в Псковском областном Собрании депутатов – «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия» – уже подтвердили намерение поддержать проект областного бюджета и таблицу поправок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Братчиков: «Важно, чтобы в бюджете были учтены интересы наших жителей, наших избирателей, и не только тех, кто голосует за «Единую Россию», представляющую большинство, но и за партии оппозиционеров, имеющие представительство в областном Собрании». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вице-спикер областного Собрания, сопредседатель согласительной комиссии Александр Братчиков отметил это решение в числе главных итогов двухдневной работы над поправками.

«Важно, чтобы в бюджете были учтены интересы наших жителей, наших избирателей, и не только тех, кто голосует за «Единую Россию», представляющую большинство, но и за партии оппозиционеров, имеющие представительство в областном Собрании. В этом году нам удалось договориться и по поправкам, которые представляли «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия», – они нашли отражение в бюджете. Как итог, партии готовы поддержать бюджет. Я считаю, что это основная заслуга работы согласительной комиссии», – сказал он.

Также Александр Братчиков обратил внимание на значительное увеличение бюджета в целом – почти на 5 млрд рублей больше параметров, утверждённых в конце ноября.

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