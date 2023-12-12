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Аспирант ПсковГУ занял первое место на международной конференции в Белоруссии

Аспирант Псковского государственного университета Виталий Фролов занял первое место на X Международной конференции «Молодёжь ХХI века: образование, наука, инновации» на базе Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Аспирант ПсковГУ занял первое место на международной конференции в Белоруссии. Фото предоставила пресс-служба ПсковГУ

Учёный представил работу на тему «Формы выражения протестных настроений крестьянством Псковской губернии в 1914-1922 годы». Научный руководитель – директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева.

На конференции «Молодёжь ХХI века: образование, наука, инновации» аспиранты и молодые учёные высших учебных заведений Белоруссии и зарубежных стран апробируют результаты научно-исследовательской работы, выполненной в рамках научно-педагогических школ, научных проектов, диссертационных исследований.

Цель мероприятия – популяризация науки среди молодёжи, создание платформы для обмена опытом и реализации межуниверситетских научных, научно-технических и инновационных проектов молодых учёных по приоритетным направлениям развития науки и техники.

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