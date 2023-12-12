Антон Минаков положительно оценил итог работы согласительной комиссии по проекту областного бюджета

13:43, 12 декабря 2023, ПАИ

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков положительно оценил итог работы согласительной комиссии по проекту областного бюджета и рассказал о позиции либерал-демократов по предстоящему голосованию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Голосование по бюджету состоится уже в ближайшие дни, и фракция ЛДПР здесь приняла решение – мы будем поддерживать бюджет сразу по многим причинам. В первую очередь, бюджет остаётся сбалансированным, он социально направленный, мы видим увеличение почти на пять миллиардов – а это очень серьёзная сумма, особенно по нашим временам. Ну и важен тот факт, что почти все поправки ЛДПР были приняты, мы ответили на запросы наших избирателей, поэтому мы действительно поддержим бюджет во втором чтении», – сказал он.

По словам Антона Минакова, «стоимость» поправок от ЛДПР в совокупности составила около 100 млн рублей. «Хотел бы поблагодарить правительство Псковской области и губернатора за то, что продолжают открытую работу с областным Собранием депутатов», – добавил руководитель парламентской фракции.