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Общество

Второй этаж Себежской больницы выделят под отделение стоматологии

Масштабная реконструкция продолжается в Себежской районной больнице. Второй этаж здания будет полностью отдан под стоматологию. О том, какие обновления запланированы в больнице, пишет газета «Призыв» со ссылкой на комментарий главврача медучреждения Алексея Прокофьева.

«В настоящее время проходит масштабная реконструкция нашей больницы, которая предусматривает капитальный, точнее, радикальный ремонт лечебных и диагностических корпусов. Реконструкция проводится в несколько этапов. Первоначально строится пищеблок, ремонтируется двухэтажный корпус. После окончания ремонта мы переведём пациентов из трёхэтажного корпуса в отремонтированный и начнём капремонт здесь. Всё это делается, чтобы не прерывать оказание медицинской помощи. В этом корпусе будут ремонтироваться все три этажа и подвал», – сказал Алексей Прокофьев.

Кроме того, предусмотрено создание актового зала.

Второй этаж будет полностью отдан под стоматологию. Планируется появление детского, взрослого и хирургического кресел. Рентгеновский аппарат будет находиться в непосредственной близости от лечебных отделений, чтобы пациентам не надо было далеко ходить. «Зашли в соседний кабинет, сделали снимок и сразу вернулись к доктору», – подчеркнул главврач больницы.

Напомним, себежанка обратилась на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по поводу устаревшего медоборудования в Себеже. В ходе прямого эфира он пообещал, что вопрос будет решён. «Закупим самое современное оборудование. Думаю, скоро все порадуемся результату», – сказал глава региона.

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