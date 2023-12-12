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Общество

Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне

Мобильный оператор билайн предлагает отличную возможность порадовать себя и своих близких полезными подарками — в интернет-магазине и офисах продаж билайна доступны популярные модели смартфоны брендов TECNO, Infinix, Xiaomi и др. в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне. Фото: билайн

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонусные рубли придут сразу на ваш номер. Их можно использовать для оплаты услуг связи или домашнего интернета билайн.

Ознакомиться с полным списком участвующих в новогодней акций смартфонов можно по ссылке.

А одним из самых интересных предложений является TECNO Camon 20 Pro на 256 Гб, чья задняя панель со сложным геометрическим узором, созданная из экокожи и керамики, придает этой модели особый шарм и превращает смартфон в стильный аксессуар.

TECNO Camon 20 Pro оснащен основной камерой на 64 Мп с продвинутым модулем RGBW Pro, дополнен оптической стабилизацией (OIS), что позволяет делать превосходные фотографии в темное время суток, а еще помогает снимать видео в высоком разрешении и с плавной динамикой. А фронтальная камера на 32 Мп порадует качеством селфи и видеозвонков.

В этот смартфон установлен аккумулятор на 5000 мА*ч, к нему также идет зарядка на 33 Вт, что позволят пользоваться телефоном целый день и быстро подзарядить его при первой необходимости. Стоимость комплекта с TECNO Camon 20 Pro составит 17 990 рублей, его покупатели получают дополнительные товары и услуги на сумму до 10 000 рублей, что делает покупку крайне выгодной.

Воспользоваться новогодним предложением «3 в 1» от билайна можно до 31 января 2024 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступен по ссылке.

Не упустите шанс в этот новогодний период порадовать себя и своих близких, воспользовавшись специальным предложением от билайна.

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