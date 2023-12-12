Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём Конституции

16:36, 12 декабря 2023, ПАИ

С Днём Конституции Российской Федерации от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил жителей региона председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации – важный праздник, который символизирует прочный фундамент нашего государства. Российская Конституция – это живой закон, который определяет права и обязанности каждого гражданина», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что Конституция России является основой демократического развития страны, гарантирующей свободу слова, собраний и объединений, защищающей права и свободы человека и гражданина.

«Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ, который обеспечивает стабильность и развитие нашего общества. Конституция – это закон для всех граждан, вне зависимости от их профессии и социального статуса. Она должна быть знакома каждому из нас, ведь знание и грамотное применение законов – это норма цивилизованной жизни и мощный рычаг для повышения качества нашей жизни», – отметил профлидер.

Также он подчеркнул весомую роль профсоюзов России при внесении поправок в Конституцию в 2020 году. «Благодаря предложениям профсоюзов в Конституции закреплены институты социального партнёрства, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше прожиточного минимума. Благодаря Конституции наша страна по праву и закону является социальным государством», – отметил Игорь Иванов, пожелав всем соблюдать законы и права, закреплённые в этом важном документе. «Пусть наша страна процветает и развивается на основе принципов демократии и справедливости, заложенных в Конституции России», – заключил профлидер.