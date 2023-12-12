Юнармейцы из Великолукского района отправляют бойцам СВО подарки к Новому году

18:37, 12 декабря 2023, ПАИ

Волонтёры группы «Добрые руки Великие Луки» совместно с юнармейцами Першинской школы собрали подарки для бойцов СВО. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Дети изготовили для военнослужащих новогодние открытки, маскировочные сети, свечи. Также были закуплены сладкие подарки, лекарства и рукавицы.

«Спасибо вам, ребята, за сердечные слова и тёплые, искренние пожелания – в них столько радостного сопереживания, неподдельной доброты, и, разумеется, спасибо всем, кто откликнулся и оказал содействие в сборе посылок», – отметила координатор деятельности юнармейских отрядов Великолукского района Оксана Максимова.