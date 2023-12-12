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Общество

Юнармейцы из Великолукского района отправляют бойцам СВО подарки к Новому году

Волонтёры группы «Добрые руки Великие Луки» совместно с юнармейцами Першинской школы собрали подарки для бойцов СВО. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Юнармейцы из Великолукского района отправляют бойцам СВО подарки к Новому году. Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Дети изготовили для военнослужащих новогодние открытки, маскировочные сети, свечи. Также были закуплены сладкие подарки, лекарства и рукавицы.

«Спасибо вам, ребята, за сердечные слова и тёплые, искренние пожелания – в них столько радостного сопереживания, неподдельной доброты, и, разумеется, спасибо всем, кто откликнулся и оказал содействие в сборе посылок», – отметила координатор деятельности юнармейских отрядов Великолукского района Оксана Максимова.

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